Tulum Peynirli Karpuz Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peyniri arzunuza göre doğrayın. Karpuzun çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerine peynir ve zeytin ilave edin. Zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Kuplara veya kaselere paylaştırın. Nane ile süsleyin ve bekletmeden servis yapın.