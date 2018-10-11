Tulum Peynirli Karpuz Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram Izmir tulum peyniri,
4 dilim karpuz
1 çay bardağı doğranmış siyah zeytin,
4-5 dal taze nane
Sos İçin: 4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
2 çorba kaşığı balzamik sirke
YAPILIŞI
Peyniri arzunuza göre doğrayın. Karpuzun çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerine peynir ve zeytin ilave edin. Zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Kuplara veya kaselere paylaştırın. Nane ile süsleyin ve bekletmeden servis yapın.
PÜF NOKTASI
Karpuzun diriliğini kaybetmemesi için malzemeleri servisten hemen önce karıştırın.