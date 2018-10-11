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Sofra / Salatalar / Tulum Peynirli Karpuz Salatası

Tulum Peynirli Karpuz Salatası

Tulum Peynirli Karpuz Salatası
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram Izmir tulum peyniri,

4 dilim karpuz

1 çay bardağı doğranmış siyah zeytin,

4-5 dal taze nane

Sos İçin: 4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

2 çorba kaşığı balzamik sirke

YAPILIŞI

Peyniri arzunuza göre doğrayın. Karpuzun çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerine peynir ve zeytin ilave edin. Zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Kuplara veya kaselere paylaştırın. Nane ile süsleyin ve bekletmeden servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karpuzun diriliğini kaybetmemesi için malzemeleri servisten hemen önce karıştırın.
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