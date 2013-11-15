Tulum Peynirli Salata

karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve karıştırdıktan sonra servis yapın.

Yıkanmış kıvırcık ve rokanın sularını süzdürdükten sonra iri parçalar halinde doğrayın. Kaseye aldığınız sebzelerin üzerine dilimlenmiş turp, kabukları soyulup, zar şeklinde kesilmiş portakal ve greyfurt koyun. Tulum peyniri ile nar tanesini serpin. Sos için bir kapta zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu