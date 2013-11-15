Tulum Peynirli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı tulum peyniri
1 adet kıvırcık marul, 1 demet roka
2 adet küçük turp
2'şer dilim portakal ve greyfurt
1 çorba kaşığı nar tanesi
Sos için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
tuz
YAPILIŞI
Yıkanmış kıvırcık ve rokanın sularını süzdürdükten sonra iri parçalar halinde doğrayın. Kaseye aldığınız sebzelerin üzerine dilimlenmiş turp, kabukları soyulup, zar şeklinde kesilmiş portakal ve greyfurt koyun. Tulum peyniri ile nar tanesini serpin. Sos için bir kapta zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu
karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve karıştırdıktan sonra servis yapın.