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Sofra / Salatalar / Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık

Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık

Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy yeşil elma

1/2 limon

1/2 demet semizotu

1.5 su bardağı süzme yoğurt

1/2 su bardağı su

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çorba kaşığı sirke, tuz

YAPILIŞI

Elmayı küçük küp şeklinde doğrayın. Üzerine limon suyunu sıkıp, tuz serpin. Semizotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince kıyın. Süzme yoğurdu su ile beraber çırpıp üzerine elma ve semizotu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve servis bardaklarına pay edin. Eritilmiş tereyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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Tabule
Tabule

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