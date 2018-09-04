Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmayı küçük küp şeklinde doğrayın. Üzerine limon suyunu sıkıp, tuz serpin. Semizotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince kıyın. Süzme yoğurdu su ile beraber çırpıp üzerine elma ve semizotu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve servis bardaklarına pay edin. Eritilmiş tereyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.