Yeşil Mercimek Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı organik yeşil mercimek
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
10 adet kuru kayısı (küp küp doğranmış)
10 adet kurutulmuş domates (şerit şerit kesilmiş)
5 adet ceviz
Yarım çorba kaşığı sumak veya nar ekşisi
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limon
1 çorba kaşığı pekmez
Tuz
karabiber
Süslemek için:
Turp
kayısı
YAPILIŞI
Yeşil mercimeği tencereye alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Fazla suyunu süzdürün. Kıyılmış dereotu, maydanoz, küp doğranmış kayısı, kıyılmış kuru domates ve ceviz ekleyip harmanlayın. Zeytinyağı, limon suyu, pekmez, sumak, tuz, karabiber ilave edip harmanlayın. Turp ve kayısı ile süsleyip servis yapın.