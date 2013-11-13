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Yeşil Mercimek Salatası

Yeşil Mercimek Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı organik yeşil mercimek

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

10 adet kuru kayısı (küp küp doğranmış)

10 adet kurutulmuş domates (şerit şerit kesilmiş)

5 adet ceviz

Yarım çorba kaşığı sumak veya nar ekşisi

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 çorba kaşığı pekmez

Tuz

karabiber

Süslemek için:

Turp

kayısı

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği tencereye alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Fazla suyunu süzdürün. Kıyılmış dereotu, maydanoz, küp doğranmış kayısı, kıyılmış kuru domates ve ceviz ekleyip harmanlayın. Zeytinyağı, limon suyu, pekmez, sumak, tuz, karabiber ilave edip harmanlayın. Turp ve kayısı ile süsleyip servis yapın.
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