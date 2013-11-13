Yeşil Mercimek Salatası

Sofra Tarifi

1 su bardağı organik yeşil mercimek Yarım demet dereotu Yarım demet maydanoz 10 adet kuru kayısı (küp küp doğranmış) 10 adet kurutulmuş domates (şerit şerit kesilmiş) 5 adet ceviz Yarım çorba kaşığı sumak veya nar ekşisi 4 çorba kaşığı zeytinyağı 1 adet limon 1 çorba kaşığı pekmez Tuz karabiber Süslemek için: Turp kayısı

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği tencereye alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Fazla suyunu süzdürün. Kıyılmış dereotu, maydanoz, küp doğranmış kayısı, kıyılmış kuru domates ve ceviz ekleyip harmanlayın. Zeytinyağı, limon suyu, pekmez, sumak, tuz, karabiber ilave edip harmanlayın. Turp ve kayısı ile süsleyip servis yapın.