Yeşil Mercimek Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
2 dal taze soğan
1 adet domates
5 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
Yarım limon
4 dal maydanoz
dereotu
nane
Servis için:
Göbek marul
YAPILIŞI
Mercimeği tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana dek pişirip, suyunu süzün. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış soğan, küp doğranmış domates, zeytinyağı, limon suyu, kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ekleyin. Tuzunu ayarlayıp harmanlayın. Marul yapraklarının içinde servis yapın.