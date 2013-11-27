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Yeşil Mercimek Salatası

Yeşil Mercimek Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

2 dal taze soğan

1 adet domates

5 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limon

4 dal maydanoz

dereotu

nane



Servis için:

Göbek marul


YAPILIŞI

Mercimeği tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana dek pişirip, suyunu süzün. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış soğan, küp doğranmış domates, zeytinyağı, limon suyu, kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ekleyin. Tuzunu ayarlayıp harmanlayın. Marul yapraklarının içinde servis yapın.
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