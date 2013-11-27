Yeşil Mercimek Salatası

Sofra Tarifi

Servis için: Göbek marul

YAPILIŞI

Mercimeği tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana dek pişirip, suyunu süzün. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış soğan, küp doğranmış domates, zeytinyağı, limon suyu, kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ekleyin. Tuzunu ayarlayıp harmanlayın. Marul yapraklarının içinde servis yapın.