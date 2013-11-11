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Yeşil Salata Eşliğinde Balzamik Sirkeli Soğan

Yeşil Salata Eşliğinde Balzamik Sirkeli Soğan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram arpacık soğan

2 çorba kaşığı tozşeker

Yarım su bardağı balzamik sirke

1 adet kıvırcık

1 demet roka

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

3-4 dal nane

6 adet kiraz domates



Sos için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı limon suyu

Bir tutam tozşeker

Bir çay kaşığı deniz tuzu

Karabiber

YAPILIŞI

Arpacık soğanları temizleyin ve boylamasına ikiye bölün. Tozşekeri bir tavaya alıp karamelize edin. Üzerine balzamik sirkeyi katın. Şöyle bir karıştırıp, soğanı ekleyin ve 15 dakika pişirdikten sonra servis tabağına aktarın.Sos için zeytinyağı, limon suyu, bir tutam tozşeker, deniz tuzu ve karabiberi küçük bir kapta karıştırın.Tüm yeşillikleri yıkayıp irice doğrayın ve üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates ekleyip harmanlayın. Daha sonra üzerine sosu gezdirip balzamik sirkeli soğanla birlikte servis yapın.

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