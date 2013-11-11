Yeşil Salata Eşliğinde Balzamik Sirkeli Soğan

Arpacık soğanları temizleyin ve boylamasına ikiye bölün. Tozşekeri bir tavaya alıp karamelize edin. Üzerine balzamik sirkeyi katın. Şöyle bir karıştırıp, soğanı ekleyin ve 15 dakika pişirdikten sonra servis tabağına aktarın.Sos için zeytinyağı, limon suyu, bir tutam tozşeker, deniz tuzu ve karabiberi küçük bir kapta karıştırın.Tüm yeşillikleri yıkayıp irice doğrayın ve üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates ekleyip harmanlayın. Daha sonra üzerine sosu gezdirip balzamik sirkeli soğanla birlikte servis yapın.