Yıldız Şehriye Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı yıldız şehriye
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı sıvı yağ
8 adet minik sosis
Yarım su bardağı konserve mısır
Yarım su bardağı biberli zeytin
6 dal dereotu
6 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Şehriyeyi tuz ve 1 çorba kaşığı sıvı yağ eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Sosisleri dilimleyip kalan sıvı yağda pişirin. Dereotunu elinizle küçük parçalara ayırın. Şehriyeyi servis tabağına alıp üzerine sosis, mısır ve ince kıyılmış zeytin ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp
salatanın üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletip servis yapın.