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Yıldız Şehriye Salatası

Yıldız Şehriye Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yıldız şehriye

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

8 adet minik sosis

Yarım su bardağı konserve mısır

Yarım su bardağı biberli zeytin

6 dal dereotu

6 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Şehriyeyi tuz ve 1 çorba kaşığı sıvı yağ eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Sosisleri dilimleyip kalan sıvı yağda pişirin. Dereotunu elinizle küçük parçalara ayırın. Şehriyeyi servis tabağına alıp üzerine sosis, mısır ve ince kıyılmış zeytin ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp
salatanın üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletip servis yapın.
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