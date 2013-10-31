Yıldız Şehriye Salatası

salatanın üzerine gezdirdikten sonra harmanlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletip servis yapın.

Şehriyeyi tuz ve 1 çorba kaşığı sıvı yağ eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Sosisleri dilimleyip kalan sıvı yağda pişirin. Dereotunu elinizle küçük parçalara ayırın. Şehriyeyi servis tabağına alıp üzerine sosis, mısır ve ince kıyılmış zeytin ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp