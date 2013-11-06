Yoğurt Soslu Patlıcan Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanı yıkayıp alacalı soyduktan sonra küp doğrayın. Acısını almak için, 15 dakika tuzlu suda bekletin. Süzüp kurulayın. Sıvıyağda kızartıp, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan göbek salatayı ince kıyıp servis tabağına alın. Biberli zeytinleri dilimleyin. Dereotunu yapraklarına ayırın. Patlıcan, zeytin ve kapariyi harmanlayıp, göbek salatanın üzerine yerleştirin. Dereotu yapraklarını üzerine serpin. Tuzunu ayarlayın. Sos için yoğurt, krema, zeytinyağı, limon suyu ve sirkeyi blendere alın. Üzerine kıyılmış sarmısak ilave edip, blenderden geçirin. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.