DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Yumurtalı havuç salatası

Yumurtalı havuç salatası

Hem sağlıklı hem de leziz bir tarif! Sofralarınızı süsleyecek nefis yumurtalı havuç salatası tarifi...
Yumurtalı havuç salatası
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg havuç,



yarım kg patates



4 su bardağı su



1 su bardağı dondurulmuş bezelye



4 adet yumurta, 1 çorba kaşığı tereyağı



1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil



1 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı köri



1 su bardağı beyaz üzüm sirkesi



1 çay bardağı krema



1 çorba kaşığı limon suyu, 2 dal dereotu



1 tatlı kaşığı tozşeker, tuz, karabiber


YAPILIŞI

HAVUÇ ve patatesleri temizleyin. Havuçları verev, patatesleri küp doğrayın. Patatesleri bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı su ve tuz ekleyip ocağa oturtun. 10 dakika sonra havucu tencereye ilave edin. 5 dakika daha haşlayıp, bezelyeyi katın. Sebzeler yumuşayana dek pişirin ve suyunu süzüp bir kaba aktarın. Sebze suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Yumurtaları haşlayıp kabuklarını soyun ve dilimleyin. Tereyağını eritip, üzerine rendelenmiş zencefil, un ve köri ekleyin. Bir-iki dakika kavurup, ayırdığınız sebze suyunu ilave edin. Sirke ve kremayı katın. Karıştırarak kısık ateşte 5 dakika pişirin. Limon suyu, şeker ve tuz ekleyip, ocaktan alın. Haşlanmış sebzeleri servis kabına koyun. Üzerine yumurtaları yerleştirin. Körili sosu gezdirin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Narlı ıspanak salatası
Narlı ıspanak salatası
Nar salatası tarifi
Nar salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi
Güney kısırı tarifi...
Güney kısırı tarifi...
Buğday salatası tarifi...
Buğday salatası tarifi...
Maydanoz piyazı tarifi
Maydanoz piyazı tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN