Yumurtalı havuç salatası

HAVUÇ ve patatesleri temizleyin. Havuçları verev, patatesleri küp doğrayın. Patatesleri bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı su ve tuz ekleyip ocağa oturtun. 10 dakika sonra havucu tencereye ilave edin. 5 dakika daha haşlayıp, bezelyeyi katın. Sebzeler yumuşayana dek pişirin ve suyunu süzüp bir kaba aktarın. Sebze suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Yumurtaları haşlayıp kabuklarını soyun ve dilimleyin. Tereyağını eritip, üzerine rendelenmiş zencefil, un ve köri ekleyin. Bir-iki dakika kavurup, ayırdığınız sebze suyunu ilave edin. Sirke ve kremayı katın. Karıştırarak kısık ateşte 5 dakika pişirin. Limon suyu, şeker ve tuz ekleyip, ocaktan alın. Haşlanmış sebzeleri servis kabına koyun. Üzerine yumurtaları yerleştirin. Körili sosu gezdirin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.