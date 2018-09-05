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Sofra / Salatalar / Zeytinyağlı Taze Börülce

Zeytinyağlı Taze Börülce

Zeytinyağlı Taze Börülce
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg konserve börülce

2 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

4 adet domates

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayıp tencereye alın. Üzerine kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı ilave edip, soğanın rengi şeffaflaşana dek ara sıra karıştırarak soteleyin. Üzerine suyu ile birlikte konserve börülceyi ilave edin. Rendelenmiş domatesi katıp, su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
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