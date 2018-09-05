Zeytinyağlı Taze Börülce

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayıp tencereye alın. Üzerine kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı ilave edip, soğanın rengi şeffaflaşana dek ara sıra karıştırarak soteleyin. Üzerine suyu ile birlikte konserve börülceyi ilave edin. Rendelenmiş domatesi katıp, su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.