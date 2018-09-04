Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni

Sofra Tarifi
MALZEMELER
900 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı sıvı yağ
2 adet küçük boy havuç
400 gram arpacık soğan
1.5 su bardağı bezelye
1.5 su bardağı sıcak su
2 adet defne yaprağı
1 çorba kaşığı tane karabiber
3-4 dal taze kekik, tuz
YAPILIŞI
Eti yıkayıp suyunu süzün. Kızgın tencerede karıştırmadan 3-4 dakika pişirin. Zeytinyağı ve sıvı yağ ekleyin. Üzerine halka doğranmış havuç ve kabukları soyulmuş arpacık soğanları katıp 5-6 dakika kavurun. Daha sonra kalan tüm malzemeyi ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 40-45 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.