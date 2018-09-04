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Sofra / Sebze Yemekleri / Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni

Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni

Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

900 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet küçük boy havuç

400 gram arpacık soğan

1.5 su bardağı bezelye

1.5 su bardağı sıcak su

2 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı tane karabiber

3-4 dal taze kekik, tuz

YAPILIŞI

Eti yıkayıp suyunu süzün. Kızgın tencerede karıştırmadan 3-4 dakika pişirin. Zeytinyağı ve sıvı yağ ekleyin. Üzerine halka doğranmış havuç ve kabukları soyulmuş arpacık soğanları katıp 5-6 dakika kavurun. Daha sonra kalan tüm malzemeyi ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 40-45 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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