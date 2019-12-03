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Bademli brokoli tarifi

Sofralarınızı renklendirecek, midelerinizi şenlendirecek nefis brokoli tarifi...
Bademli brokoli tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet, Ev Yapımı, Vejetaryen, Ekonomik Tarif, Glutensiz
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli



150 gram tatlı badem



1 tatlı kaşığı tozşeker



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Limon suyu



Balzamik sirke



Nar ekşisi


YAPILIŞI

Brokoliyi yıkayıp çiçeklerine ayırın. 10-15 dakika buharda haşlayın ve bekletmeden buzlu suya atın. Bir dakika bekletip sudan alarak servis tabağına aktarın. Bademleri küçük bir kaba alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. Suyunu süzüp kabuklarını çıkarın.. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve brokolinin üzerine ekleyin. Zeytinyağını küçük bir kaba alıp üzerine tuz ve tozşeker ilave edin. Arzunuza göre limon suyu, balzamik sirke ve nar ekşisi ekleyerek karıştırın. Hazırlanan sosu brokolinin üzerine gezdirerek servis yapın.

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