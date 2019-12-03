Bademli brokoli tarifi

Brokoliyi yıkayıp çiçeklerine ayırın. 10-15 dakika buharda haşlayın ve bekletmeden buzlu suya atın. Bir dakika bekletip sudan alarak servis tabağına aktarın. Bademleri küçük bir kaba alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. Suyunu süzüp kabuklarını çıkarın.. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve brokolinin üzerine ekleyin. Zeytinyağını küçük bir kaba alıp üzerine tuz ve tozşeker ilave edin. Arzunuza göre limon suyu, balzamik sirke ve nar ekşisi ekleyerek karıştırın. Hazırlanan sosu brokolinin üzerine gezdirerek servis yapın.