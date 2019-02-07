Balkabaklı Türlü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sos için rendelenmiş limon kabuğu, dövülmüş sarmısak, wok sos, esmerşeker ve zencefili karıştırın. Küp şeklinde doğranmış bonfileyi sosla karıştırıp, 30 dakika dinlendirin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Eti tavaya alıp, üzerine un serpin ve karıştırın. Rengi dönene dek kızartın. Küp doğranmış soğan ekleyip, 2-3 dakika soteleyin. Doğranmış chili biberi ilave edip 1 dakika daha soteledikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir tavaya doğranmış domates, havuç, domates salçası, biber salçası, defne yaprağı, et suyu ve etli karışımı alıp, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Doğranmış balkabağı ilave edip kapağı kapalı olarak 30-40 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz serperek servis yapın.