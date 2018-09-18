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Buharda Taze Soğanlı Tavuk Göğsü

Buharda Taze Soğanlı Tavuk Göğsü
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 dal taze soğan

4 adet tavuk göğsü

1 çay kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

8 diş sarımsak

8 adet bebek havuç, tuz


YAPILIŞI

Karabiber, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, tavuk parçalarını bu karışımla iyice ovalayın. Daha sonra boylamasına ve cep şeklinde, birbirinden ayrılmayacak biçimde ortadan ikiye kesin. Aralarına tuz serpip, taze soğanların yeşil kısımlarını ve kabukları soyulmuş sarımsak yerleştirin. Pişirmek için buharda pişirici veya bambu buhar sepetine tavukları yerleştirin. Yanlarına soğanları, kabukları soyulmuş havuçları koyup, bambu sepet suya değmeyecek miktarda tencereye sıcak su ilave edin ve sepeti tencereye yerleştirin. Kapağını kapatıp, ocağa oturtun ve orta ateşte ara sıra kontrol ederek, tavuk yumuşayana dek pişirin.
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