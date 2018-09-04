Domates Soslu Fırın Hellim

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hellim peynirini dilimleyip yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartın. Kırmızı biberleri fırında veya ocağın üzerinde közleyip kabuklarını temizleyin ve irice doğrayın. 2 Kiraz domatesleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle harmanlayın. Orta boy fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında domatesler iyice yumuşayana dek pişirin. Fırın kabını çıkarıp, domateslerin aralarına hellim peynirlerini yerleştirin. Yeniden fırına verip önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerini fesleğen yaprakları ile süsleyip servis yapın.