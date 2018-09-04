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Sofra / Sebze Yemekleri / Domates Soslu Fırın Hellim

Domates Soslu Fırın Hellim

Domates Soslu Fırın Hellim
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram hellim peyniri

2 adet kırmızı biber

1 kg kiraz domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2'şer çay kaşığı tuz ve karabiber



SÜSLEMEK İÇİN: 3 dal taze fesleğen

YAPILIŞI

Hellim peynirini dilimleyip yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartın. Kırmızı biberleri fırında veya ocağın üzerinde közleyip kabuklarını temizleyin ve irice doğrayın. 2 Kiraz domatesleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle harmanlayın. Orta boy fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında domatesler iyice yumuşayana dek pişirin. Fırın kabını çıkarıp, domateslerin aralarına hellim peynirlerini yerleştirin. Yeniden fırına verip önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerini fesleğen yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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