Enginarlı Yeşil Erikli Kuzu Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş enginarların kararmasını önlemek için üzerilerini geçecek kadar limonlu suya alın. Kuzu madalyonları kızgın tavada önlü arkalı mühürleyin. Büyük bir tencereye alıp, etlerin üzerine geçecek kadar su koyup kaynatın. Tane karabiber, tane kırmızı biber, defne yaprağı, taze kekik yaprağı ve tuz ekleyip 1 saat kısık ateşte pişirin. Enginarların suyunu süzüp irice doğrayın ve arpacık soğanlarla birlikte tencereye ekleyerek 20 dakika pişirin. Erik ve tuz ilave edip 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.