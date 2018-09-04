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Enginarlı Yeşil Erikli Kuzu Yahni

Enginarlı Yeşil Erikli Kuzu Yahni
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet enginar

1.5 kg kuzu madalyon

8 adet tane karabiber

8 adet tane kırmızı biber

3 adet defne yaprağı

2-3 dal kekik

10 adet arpacık soğan

20 adet yeşil erik

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Temizlenmiş enginarların kararmasını önlemek için üzerilerini geçecek kadar limonlu suya alın. Kuzu madalyonları kızgın tavada önlü arkalı mühürleyin. Büyük bir tencereye alıp, etlerin üzerine geçecek kadar su koyup kaynatın. Tane karabiber, tane kırmızı biber, defne yaprağı, taze kekik yaprağı ve tuz ekleyip 1 saat kısık ateşte pişirin. Enginarların suyunu süzüp irice doğrayın ve arpacık soğanlarla birlikte tencereye ekleyerek 20 dakika pişirin. Erik ve tuz ilave edip 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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