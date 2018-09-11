Enginarlı Zeytinli Crostini

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye yerleştirin. 3 çorba kaşığı zeytinyağı, su, 1 çorba kaşığı limon suyu ve tuz ilave edip kapağını kapatın ve enginarlar yumuşayana dek pişirin. Baget ekmeği dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin ve üzerilerine 3 çorba kaşığı zeytinyağını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Enginarların suyunu süzüp püre haline getirmeden parçalı kalacak şekilde blenderden geçirin ve derin bir kaba alın. Çekirdekleri çıkarılmış zeytin, sarmısak, maydanoz ve kapariyi blenderden geçirip, enginarla karıştırın. Parmesan peyniri ilave edip harmanlayın. Ayrı bir yerde kalan zeytinyağı, kalan limon suyu, pul biber ve tuzu çırpın. Enginarlı harca ilave edip karıştırın. Ekmeklerin üzerilerine labne peyniri sürüp, enginarlı harcı pay ederek yayın ve servis yapın.