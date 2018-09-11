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Sofra / Sebze Yemekleri / Enginarlı Zeytinli Crostini

Enginarlı Zeytinli Crostini

Enginarlı Zeytinli Crostini
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet enginar

7 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet baget ekmek

1/2 su bardağı çekirdekleri temizlenmiş zeytin

3-4 diş sarmısak

1/3 demet maydanoz

2 çorba kaşığı kapari

50 gr parmesan peyniri

4-5 çorba kaşığı labne peyniri

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye yerleştirin. 3 çorba kaşığı zeytinyağı, su, 1 çorba kaşığı limon suyu ve tuz ilave edip kapağını kapatın ve enginarlar yumuşayana dek pişirin. Baget ekmeği dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin ve üzerilerine 3 çorba kaşığı zeytinyağını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Enginarların suyunu süzüp püre haline getirmeden parçalı kalacak şekilde blenderden geçirin ve derin bir kaba alın. Çekirdekleri çıkarılmış zeytin, sarmısak, maydanoz ve kapariyi blenderden geçirip, enginarla karıştırın. Parmesan peyniri ilave edip harmanlayın. Ayrı bir yerde kalan zeytinyağı, kalan limon suyu, pul biber ve tuzu çırpın. Enginarlı harca ilave edip karıştırın. Ekmeklerin üzerilerine labne peyniri sürüp, enginarlı harcı pay ederek yayın ve servis yapın.
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