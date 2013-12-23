Isırganlı Sarı Mercimek Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet ısırgan otu
Bir buçuk su bardağı sarı mercimek
Bir buçuk su bardağı ince bulgur
4-5 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
2 çorba kaşığı salça
1 çay kaşığı köri
1 tatlı kaşığı kimyon
2 çorba kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
1 demet maydanoz
Yeteri kadar su
Tuz
karabiber
pul biber
Servis için:
Marul yaprağı
YAPILIŞI
Isırgan otunun yapraklarını ayıklayın ve bol suda yıkayın. Suyunu süzdükten sonra incecik kıyın. Sarı mercimeği derin bir tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ilave edip, çok az suyu kalana kadar haşlayın. Ocağın altını kapatın ve içine ince bulguru ekleyip karıştırın. Tencerenin ağzını bir kapakla kapatıp, demlenmesi için 15 dakika bekletin. Diğer yandan bir tavaya aldığınız zeytinyağında ince kıyılmış soğan ve ısırgan otunu kavurun. Salça, köri, kimyon, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı demlenmiş mercimekli bulgura katın ve karıştırın. Nar ekşisi, limon suyu ve ince kıyılmış maydanoz ekledikten sonra bütün malzemeyi karıştırın. Marul yapraklarıyla birlikte ılık veya soğuk olarak servis yapın.