Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası

Karabuğdayı küçük bir tencereye alıp yarım tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyla beraber haşlayın. Suyunu çekince karıştırıp ocaktan alın. Diğer taraftan sıvı yağı bir tavaya alıp mantarı ekleyin. Tuz ve baharatını ayarlayıp soteleyin. Derin bir salata kasesine önce rokayı sonra karabuğdayı ve en son mantarları ekleyin. Doğranmış kırmızı biber katın. Üzerine tuz, balzamik sirke ve zeytinyağını gezdirip karıştırdıktan sonra servis yapın.