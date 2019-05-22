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Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası

Karabuğdaylı Mantarlı Roka Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı karabuğday

1 su bardağı sıcak su

150 gram mantar, 1 demet roka

3 çorba kaşığı sıvıyağ​

1 adet acı kırmızıbiber

Tuz, karabiber ve pulbiber



Sosu için:

3 çorba kaşığı balzamik sirke

3 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz


YAPILIŞI

Karabuğdayı küçük bir tencereye alıp yarım tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyla beraber haşlayın. Suyunu çekince karıştırıp ocaktan alın. Diğer taraftan sıvı yağı bir tavaya alıp mantarı ekleyin. Tuz ve baharatını ayarlayıp soteleyin. Derin bir salata kasesine önce rokayı sonra karabuğdayı ve en son mantarları ekleyin. Doğranmış kırmızı biber katın. Üzerine tuz, balzamik sirke ve zeytinyağını gezdirip karıştırdıktan sonra servis yapın.

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