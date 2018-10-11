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Sofra / Sebze Yemekleri / Kinoalı Bakliyat Piyazı

Kinoalı Bakliyat Piyazı

Kinoalı Bakliyat Piyazı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1/2 su bardağı haşlanmış kırmızı mercimek

1 çay bardağı haşlanmış kinoa

1 adet kırmızı soğan

3-4 dal taze soğan

1 adet limonun suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Taze soğanı ince kıyın. Haşlanmış kuru fasulye, kırmızı mercimek, kinoa, taze ve kırmızı soğanı karıştırın. Üzerine 1 adet limonun suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz piyaza 1 çorba kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Kızarmış ekmeklerin üzerine birer çorba kaşığı piyaz koyarak servis yapabilirsiniz.
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