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Kış kabağı dolması tarifi

Kış aylarının sevilen ve her yemeğe yakışan balkabağı bu sefer dolmayla sofraları süslüyor... İşte kış kabağı dolması tarifi..
Kış kabağı dolması tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 kg'lık balkabağı



3-4 çorba kaşığı tereyağı



İç harç için:



1 çay bardağı sıvıyağ



Bir buçuk kg pirinç



3 su bardağı sıcak su



Yarım kg kuşbaşı kuzu eti



400 gram badem



1 demet maydanoz



1'er çay kaşığı yenibahar ve reyhan



Tuz, karabiber



Salçalı sos için:



2 çorba kaşığı salça



Yarım litre su



Karabiber


YAPILIŞI

Balkabağının kabuklarını soyun ve tepesinden kapak kesip, içini oyun. Büyükçe bir tencerenin içine tereyağı koyup eritin ve balkabağını çevire çevire her tarafını kızartın. Ayrı bir tencereye aldığınız sıvıyağda yıkanmış ve süzülmüş pirinci hafif kavurun. Sıcak suyu katın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tencerede eti kendi suyunda kavurun ve pişen pirincin üzerine boşaltın. Bademi tavada rengi dönene kadar kavurun ve etin üzerine serpin. En üste kıyılmış maydanoz, yenibahar, reyhan, tuz ve karabiber serpip, karıştırın. Kabağın içini bu harçla doldurun ve geniş bir tencereye koyup, üzerine kabaktan kestiğiniz kendi kapağını kapatın. Sos için salça, su ve karabiberi bir tavada kaynatıp, dolmayı koyduğunuz tencereye boşaltın. Kısık ateşte 1 saat pişirin.

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