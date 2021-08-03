Mozzarella peynirli patlıcan

Patlıcanları 1 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 30 dakika bekletin. Domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin veya rendeleyin. Orta boy bir tencerede, 4-5 yaprak kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberle beraber 10 dakika pişirin. Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişirdiğiniz sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın. Bir sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En son kalan zeytinyağını üzerine gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin. Fırından alıp malzemenin üzerine tekrar birer dilim mozzarella peyniri yerleştirin. Peynir eriyene kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.