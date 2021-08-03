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Sofra Sebze Yemekleri Mozzarella peynirli patlıcan

Mozzarella peynirli patlıcan

Mozzarella peynirli patlıcan
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 60 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet bostan patlıcanı



2-3 adet büyük boy domates



Yarım demet fesleğen



2 top mozzarella peyniri



5 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Patlıcanları 1 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 30 dakika bekletin. Domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin veya rendeleyin. Orta boy bir tencerede, 4-5 yaprak kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberle beraber 10 dakika pişirin. Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişirdiğiniz sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın. Bir sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozzarella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En son kalan zeytinyağını üzerine gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin. Fırından alıp malzemenin üzerine tekrar birer dilim mozzarella peyniri yerleştirin. Peynir eriyene kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.

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