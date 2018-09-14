Pancar Yatağında Beyaz Dutlu Bebek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Beş su bardağı suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kabukları temizlenmiş bütün pancarları ve 1 tatlı kaşığı dut kurusunu ilave edip, orta ateşte 15-20 dakika haşlayın. Sürenin sonunda ocaktan alın ve ılınmasını bekleyin. Üzüm sirkesi ilave edip, tencerenin kapağını kapatın ve kenara alın. Pancarları enlemesine yuvarlak dilimleyip servis tabağına alın. Dut kurularını süzgeç yardımıyla servis tabağına serpiştirin. Geniş bir tencerede 1 adet irice doğranmış soğan, 1 adet limonun suyu, ½ çorba kaşığı dut unu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzu karıştırın. 3 su bardağı suyu ilave edip, enginarların iç yüzeyleri tencereye değecek şekilde yerleştirin. Kapağını kapatıp orta ateşte kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 15-18 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Daha sonra pancarların üzerilerine yerleştirin. Kalan soğanı kıyıp, yarım limon suyu, yarım çorba kaşığı dut unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz ve kalan 2 su bardağı suyu karıştırın. Bebek enginarları ilave edip 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra enginarların içlerine yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.