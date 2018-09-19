Patatesli Pancake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıp, kıyılmış soğanı karamelize olana dek kısık ateşte karıştırarak 15 dakika pişirin. Diğer taraftan patatesleri rendeleyip suyunu elinizle sıkın. Üzerine yumurta, kabartma tozu, kıyılmış soğan ve karamelize soğan ekleyip karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, zeytinyağı ile yağlanmış tavada 4 dakika pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Her seferinde tavayı zeytinyağı ile yağlayarak karışım bitene dek işleme devam edin. Arzunuza göre üzerilerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyarak servis yapın.