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Sofra Sebze Yemekleri Patlıcan silkme

Patlıcan silkme

Patlıcan silkme
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patlıcan



1 kg iri doğranmış kuzu eti



Sıcak su



1 çay bardağı ayçiçeği yağı



4 adet soğan



1 çay bardağı bulgur



3 adet domates



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kuzu etini bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini 1-2 parmak geçecek kadar su ilave edip, 25-30 dakika pişirin. Patlıcanları alacalı soyup halka şeklinde doğrayın. Ayçiçeği yağını bir tencereye alıp piyazlık doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine doğanmış patlıcanı ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve sallayarak patlıcanı karıştırın. Pişen eti suyuyla birlikte tencereye katın. Birkaç dakika sonra bulgur, küp doğranmış domates, tuz ve karabiber katıp (gerekirse sıcak su ekleyerek) bulgur yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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