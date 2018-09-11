Pazı Kavurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pazıyı iyice yıkayıp kurulayın ve kıyın. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pazı ilave edip soteleyin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Üzeri için yoğurdu çırpıp, pazının üzerine gezdirin. Zeytinyağını tavaya alıp, kızınca toz kırmızı biberi ilave edip bir-iki çevirin ve yoğurdun üzerine gezdirerek servis yapın.