Pazı Kavurması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 demet pazı
2 adet soğan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
tuz
ÜZERİ İÇİN:
1 kase yoğurt
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
YAPILIŞI
Pazıyı iyice yıkayıp kurulayın ve kıyın. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pazı ilave edip soteleyin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Üzeri için yoğurdu çırpıp, pazının üzerine gezdirin. Zeytinyağını tavaya alıp, kızınca toz kırmızı biberi ilave edip bir-iki çevirin ve yoğurdun üzerine gezdirerek servis yapın.