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Sofra / Sebze Yemekleri / Pazı Kavurması

Pazı Kavurması

Pazı Kavurması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 demet pazı

2 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

tuz



ÜZERİ İÇİN:

1 kase yoğurt

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Pazıyı iyice yıkayıp kurulayın ve kıyın. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pazı ilave edip soteleyin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Üzeri için yoğurdu çırpıp, pazının üzerine gezdirin. Zeytinyağını tavaya alıp, kızınca toz kırmızı biberi ilave edip bir-iki çevirin ve yoğurdun üzerine gezdirerek servis yapın.
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