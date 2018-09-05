Peynirli Kionalı Domates Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kinoayı tencereye alıp, üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene dek haşlayın. Ocaktan alıp, ufalanmış beyaz peynir, lor peyniri, zeytin, dereotu, biber, karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın. Domateslerin üzerilerini kapak şeklinde kestikten sonra içlerini çıkarın ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış orta boy fırın kabına yerleştirin. İçlerine 1 çorba kaşığı zeytinyağını sürüp, tuz serpiştirin. Kinoalı karışımı içlerine pay edip, kapaklarını kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.