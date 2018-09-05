DETAYLI ARA
Sofra / Sebze Yemekleri / Peynirli Kionalı Domates Dolması

Peynirli Kionalı Domates Dolması

Peynirli Kionalı Domates Dolması
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet domates

1 su bardağı kinoa

250 gram beyaz peynir

1 su bardağı lor peyniri

10 adet doğranmış yeşil zeytin

1/2 demet doğranmış dereotu

2 adet doğranmış acı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kinoayı tencereye alıp, üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene dek haşlayın. Ocaktan alıp, ufalanmış beyaz peynir, lor peyniri, zeytin, dereotu, biber, karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın. Domateslerin üzerilerini kapak şeklinde kestikten sonra içlerini çıkarın ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış orta boy fırın kabına yerleştirin. İçlerine 1 çorba kaşığı zeytinyağını sürüp, tuz serpiştirin. Kinoalı karışımı içlerine pay edip, kapaklarını kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Yeşil Erikli Kuzu Yahni
Enginarlı Yeşil Erikli Kuzu Yahni
Domates Soslu Fırın Hellim
Domates Soslu Fırın Hellim
Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni
Arpacık Soğanlı Sebzeli Yahni
Kerevizli Mantar Dolması
Kerevizli Mantar Dolması
Sultani Bezelye Kızartması
Sultani Bezelye Kızartması
Zeytinli Fırın Sebze
Zeytinli Fırın Sebze
Patlıcanlı Köfte
Patlıcanlı Köfte
Kabak Oturtma
Kabak Oturtma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN