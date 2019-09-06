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Sebzeli Dolma Tarifi

Akşam ne yapsam diye düşünüyorsanız hazır mevsimi de geçmeden taze biber dolması yapmaya ne dersiniz? Bereketli tarifiyle kalabalık sofralarınıza yetecek tarifi ile sebzeli biber dolması tarifi
Sebzeli Dolma Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet dolmalık biber



Yarım su bardağı + 5 çorba kaşığı sıvıyağ



3 adet patlıcan



7 adet çarliston biber



3 adet domates



5-6 dal maydanoz



Yarımşar çay kaşığı kimyon ve karabiber



Yeteri kadar tuz



Servis için:



Süzme yoğurt


YAPILIŞI

Dolmalık biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra yarım su bardağı sıvıyağda çevirerek hafifçe kızartın. Patlıcanları alacalı soyup, küçük küpler şeklinde doğrayın. 3 çorba kaşığı sıvıyağı tavada ısıtıp, patlıcanları ekleyin ve yumuşayana dek karıştırarak pişirin. Biberleri küp doğrayıp, başka bir tavada 2 çorba kaşığı sıvıyağda soteleyin. Kabukları soyulup, küp doğranmış domates ve kıyılmış maydanoz ilave edip, domates yumuşayana dek pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kimyonu ekleyin. Daha sonra patlıcanla karıştırıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Dolmalık biberlerin içlerine patlıcanlı karışımı pay edip, süzme yoğurtla servis yapın.
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