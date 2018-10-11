Soğan Çanaklarında Maş Fasulyesi ve Taze Yerfıstığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Maş fasulyesi filizi için fasulyeyi yıkayıp üzerini geçecek kadar suda beklemeye bırakın. Bekleme sürecinin 2'nci ve 3'üncü günlerinde yıkayarak suyun tamamını süzün. Maş fasulyesi filizlerini biraz zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın. 2 Sote yer fıstığı için yer fıstığı, zeytinyağı, tuz ve karabiberi birkaç dakika soteleyip ocaktan alın ve sirke ilave edip karıştırın. Ilınana dek biraz dinlendirin. 3 Soğanları dik olarak ikiye kesin. Izgara için kullanılan bir tavayı ısıtın. Soğanları kesik yüzleri tavaya gelecek şekilde yerleştirin. Kızaran soğan katlarını tek tek ayırarak tabağa alın. Soğan çanaklarına daha parlak görünmesi için çok az zeytinyağı sürün. İçlerine maş fasulyesi filizi ve birkaç taze sotelenmiş yer fıstığı yerleştirerek servis yapın.