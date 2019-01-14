Tatlı patates doldurması

Sofra Tarifi

2 adet büyük boy tatlı patates 200 gram beyaz peynir 200 gram dil peyniri 4 adet yumurta 2'şer adet kırmızı biber ve sivri biber 1 çay kaşığı karabiber Tuz Servis için: Haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Tatlı patateslerin kabuklarını fırçaladıktan sonra yıkayıp kurulayın. Tam yumuşamayacak şekilde haşlayıp, enlemesine ikiye keserek 4 parça elde edin. İçlerini hafif çıkarıp, kenara alın. Yumurtaların akını ve sarısını ayarın. Sarıların her birini ayrı kaplara alın. Ayrı bir yerde ezilmiş patates içleri, rendelenmiş beyaz peynir, dil peyniri, yumurta akları, kıyılmış biberler, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Karışımı patateslerin içlerine pay edip, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patates yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp, üzerlerine yumurta sarılarını yerleştirin. Yeniden fırına verip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 dakika daha pişirin. Haşhaş tohumu serpip ılık olarak servis yapın.