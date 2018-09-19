Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk butlarını iyice yıkayıp kurulayın. Tereyağını orta boy bir çelik tencereye alıp kızdırın ve tavukları ekleyin. Üzerine lime kabuğu, kekik ve kabukları soyulmuş bütün sarımsak ekleyip en az 7-8 dakika karıştırmadan pişirerek mühürleyin. Diğer taraflarını çevirip 7-8 dakika aynı şekilde pişirin. Daha sonra tencereyi ocağın en küçük gözüne aktarın ve kremayı ekleyin. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 40-45 dakika, tavuk iyice yumuşayana kadar pişirin. Mantarları limonla ovduktan sonra ince dilimleyin ve tencereye ilave edin. Kısık ateşte mantar yumuşayana kadar pişirin ve püre kıvamına gelene kadar blenderden geçirin. Hafif ılınan karışıma taze peynir ekleyip homojen bir kıvam alana kadar yeniden blenderden geçirin. Buzdolabına alıp en az 2-3 saat bekletin. Servis için mantarların saplarını koparıp temizleyin. İzli bir döküm tavayı zeytinyağı ile yağlayın. Mantarları tavaya alıp, yüksek ateşte pişirin. İçlerine tavuklu mantar ezmesi koyun. Kıyılmış frenk soğanı ekleyerek servis yapın.