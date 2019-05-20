Taze Bakla Kavurması

Baklayı temizleyip yıkayın ve tencereye alıp, 1 çay kaşığı tuz ve limon suyu ilave edin. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyerek, bakla hafif yumuşayıp dişe gelene dek haşlayın. Suyunu süzüp, kı- yın. Ayrı bir yerde küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Kabukları temiz- lenip küp doğranmış domates ilave edip sotelemeye devam edin. Baklayı katıp orta ateşte 10 dakika kavurun. Ocaktan alıp kıyılmış dereotu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurt gezdirip, ceviz serperek ılık ya da soğuk servis yapın.