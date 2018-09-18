DETAYLI ARA
Sofra / Sebze Yemekleri / Yaprak Sarma

Yaprak Sarma

Yaprak Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250-300 gram salamura asma yaprağı

3 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kuru nane

1.5 su bardağı su, tuz



ÜZERİ İÇİN: 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 limon, sıcak su

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi döne dek soteleyin. Dolmalık fıstık ve toz şeker ekleyip sotelemeye devam edin. Yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinci ilave edin ve 2 dakika karıştırarak soteleyin. Asma yaprağı dışında kalan tüm malzemeyi ekleyip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Asma yapraklarının varsa saplarını koparın. Fazla tuzunu almak için sıcak suda 2 dakika dinlendirip, süzgece alın ve suyunu süzün. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Ortasına 1 tatlı kaşığı ılık harç yerleştirip, sağ ve sol kenarlarını üst üste gelecek şekilde ortada birleştirin. Sap kısmından itibaren sigara böreği sarar gibi rulo yapın. Tencereye yatay şekilde yerleştirin. Tüm malzeme bitince zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Üzerlerine bir tabak kapatın ve asma yapraklarının hizasına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana dek harlı ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 30 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kionalı Bahar Tabağı
Kionalı Bahar Tabağı
Buharda Taze Soğanlı Tavuk Göğsü
Buharda Taze Soğanlı Tavuk Göğsü
Pişmeyen Kabak Lazanya
Pişmeyen Kabak Lazanya
Labneli Pesto Soslu Karışık Sebze
Labneli Pesto Soslu Karışık Sebze
Pancar Yatağında Beyaz Dutlu Bebek
Pancar Yatağında Beyaz Dutlu Bebek
Zeytinyağlı Dutlu Yerelması
Zeytinyağlı Dutlu Yerelması
Zeytinyağlı Kabak Sarma
Zeytinyağlı Kabak Sarma
Roma Usulü Enginar
Roma Usulü Enginar

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN