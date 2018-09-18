Yaprak Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi döne dek soteleyin. Dolmalık fıstık ve toz şeker ekleyip sotelemeye devam edin. Yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinci ilave edin ve 2 dakika karıştırarak soteleyin. Asma yaprağı dışında kalan tüm malzemeyi ekleyip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Asma yapraklarının varsa saplarını koparın. Fazla tuzunu almak için sıcak suda 2 dakika dinlendirip, süzgece alın ve suyunu süzün. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Ortasına 1 tatlı kaşığı ılık harç yerleştirip, sağ ve sol kenarlarını üst üste gelecek şekilde ortada birleştirin. Sap kısmından itibaren sigara böreği sarar gibi rulo yapın. Tencereye yatay şekilde yerleştirin. Tüm malzeme bitince zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Üzerlerine bir tabak kapatın ve asma yapraklarının hizasına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana dek harlı ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 30 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.