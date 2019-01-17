Yumurtalı dolmalık biber sapı kavurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biber kapaklarındaki tohumları ovalayarak temizleyin. Kalan etli kısmı doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Jülyen doğranmış soğanı ekleyip rengi dönene dek karıştırarak soteleyin. Biber ve jülyen doğranmış mantar ilave edip yumuşayana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde süt ve yumurtaları çırpın. Tavanın bir kenarına gezdirip pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.