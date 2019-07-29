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Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi

Turuncu rengiyle dalından tebessüm eden ve yenilebilmesiyle de sevenlerini mutlu eden kabak çiçeği, özellikle Hindistan’ın Batı Bengal ve Kerala eyaletlerinin de en popüler yemek tariflerinin vazgeçilmezi Peki siz hiç kabak çiçeği dolması denediniz mi? Tüm detaylarıyla zeytinyağlı kabak çiçeği dolması..
Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 adet kabak çiçeği



1 su bardağı pirinç



2 adet soğan



1 çay bardağı zeytinyağı



2 tatlı kaşığı tozşeker



1 su bardağı sıcak su



1 adet limon



3'er dal dereotu ve maydanoz



Tuz, karabiber, pulbiber, nane, yenibahar





Üzerine:



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Yeteri kadar su



Tuz


YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ilave edin. Birkaç dakika daha karıştırarak kavurun. Toz şekeri, baharatları ve tuzu ilave edin. 1 su bardağı sıcak su katın. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirip ocaktan alın. Limon suyu, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyin. Kabak çiçeklerinin yeşil kısımlarını ve ortadaki taç kısmını çiçeklere dikkat ederek koparın. Yıkayıp sularının süzülmesi için ters çevirin. Hazırladığınız harcı kabak çiçeklerinin yarısına kadar doldurun. Çiçeklerin uç kısımlarını karşılıklı olarak kapatıp tencereye dizin. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı, tuz ekleyin. Dolmaların seviyesine kadar sıcaksu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Kalan limon suyunu üzerine gezdirip ocaktan alın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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