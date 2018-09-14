Zeytinyağlı Kabak Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için zeytinyağını tencereye alın. Yemeklik doğradığınız soğanı tuz ilavesi ile 1 dakika soteleyin. Üzerine dolmalık fıstığı ilave edip, pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. Pirinci 1-2 su yıkayıp süzün ve pembeleşen soğanın üzerine ilave edin. 1 dakika kavurduğunuz pirincin üzerine su hariç kalan malzemeyi koyarak iyice karıştırın. Yarım su bardağı kaynamış suyu ilave ederek kısık ateşte pirinç suyu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp 10 dakika demlemeye bırakın. Diğer taraftan kabakları ince dilimleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerlerine fırça ile zeytinyağı sürüp döküm bir tavada hafifçe ızgara yapın. Kabaklar ılındıktan sonra bir adet kabağı düz bir zemine serin. Uç kısmına bir çorba kaşığı pirinçli harçtan koyup rulo yapın. Derin olmayan bir tencereye pirinçli kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kalan kabakları da aynı şekilde hazırlayıp tencereye yerleştirin. Tencereye 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Kısık ateşte iç malzeme yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.