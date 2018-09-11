Zeytinyağlı Kionalı Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

EngınarlarI yayvan bir tencereye yerleştirip, yarısına gelecek kadar su, limon suyu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı karışımını ilave edin. Kapağını kapatıp, enginar yumuşayana dek pişirin. Kinoayı yıkayıp, küçük bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika haşlayın ve geniş bir kaba aktarın. Pancarı önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında (veya kabuklu olarak su dolu bir tencerede haşlayarak) pişirin. Daha sonra kabuklarını temizleyin ve küp şeklinde doğrayıp kinoaya ilave edin. Üzerine küp doğranmış avokado ve kivi ekleyin. Doğranmış portakal, kıyılmış nane ve dereotu ilave edip harmanlayın. Ayrı bir yerde kalan 5 çorba kaşığı zeytinyağı, kıyılmış sarmısak, nar ekşisi ve tuzu çırpın. Kinoalı karışımın üzerine gezdirip karıştırın. Enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine kinoalı karışımı pay edip, buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.