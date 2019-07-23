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Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması Tarifi

Türk yemeklerinin olmazsa olmazı soğan, mutfakların başrol oyuncusu gibidir. Tencere yemeklerinden, salataya ve tüm dolma içlerinde mutlaka kullanılır. Peki bütün yemeklerin yancısı olan soğanı hiç böyle denediniz mi? İşte zeytinyağlı kırmızı soğan dolması tarifi
Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy kırmızı soğan



6 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet küçük boy soğan



5 çorba kaşığı bulgur



4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi



Yarım çay bardağı sıcak su



1 çorba kaşığı üzüm pekmezi



Toz kakule, toz karanfil,



yenibahar, kimyon, tuz


YAPILIŞI

Kırmızı soğanların kabuklarını soyup, içlerini fazla çıkarmadan, kabak dolması yapar gibi oyun. Daha sonra tuz eklediğiniz suda 15 dakika haşlayıp, süzün. Zeytinyağını bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine bulgur ekleyip, 5 dakika kavurun. Baharatları, tuzu ve suyu katıp, 5 dakika pişirin. Üzerine ceviz ekleyip, ocaktan alın ve harcı 10 dakika dinlendirin. Haşladığınız soğanların içine bulgurlu harçtan doldurun ve fırın kabına yerleştirin. Üzerine pekmez gezdirin. Kabı alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

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