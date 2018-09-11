Antepfıstıklı İrmik Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve 5 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Diğer taraftan oda sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde açın. Ortalarına file antepfıstığı yerleştirip, kapatın ve elinizde yuvarlayın. İrmiğe bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve birleşme yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. 4 Fırından alıp, 10 dakika ılınmaya bırakın. Ilık hamurların üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerini kıyılmış file antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.