Antepfıstıklı İrmik Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İÇİNE:
1 çay bardağı file antepfıstığı
BULAMAK İÇİN: 1 su bardağı irmik
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
SÜSLEMEK İÇİN: Kıyılmış file antepfıstığı
YAPILIŞI
Şerbet için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve 5 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Diğer taraftan oda sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde açın. Ortalarına file antepfıstığı yerleştirip, kapatın ve elinizde yuvarlayın. İrmiğe bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve birleşme yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. 4 Fırından alıp, 10 dakika ılınmaya bırakın. Ilık hamurların üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerini kıyılmış file antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.