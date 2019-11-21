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Antepfıstıklı un helvası

Helvanın eşsiz lezzetiyle antepfıstıklarını buluşturan harika bir tarif... İşte antepfıstıklı un helvası tarifi...
Antepfıstıklı un helvası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt



1 su bardağı tozşeker



1 çay bardağı toz antepfıstığı



125 gram tereyağı



Bir buçuk su bardağı un


YAPILIŞI

Süt, tozşeker ve toz antepfıstığını tencereye alıp, tozşeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak un pembeleşene dek kavurun. Üzerine sütlü karışımı ekleyip, hafif kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Dilediğiniz şekildeki kalıpları önce ıslatıp sonra içlerine helvayı bastırarak yerleştirin. Kalıpları servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kuruyemiş ya da meyvelerle süsleyip servis yapın.

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