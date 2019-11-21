Antepfıstıklı un helvası

Süt, tozşeker ve toz antepfıstığını tencereye alıp, tozşeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak un pembeleşene dek kavurun. Üzerine sütlü karışımı ekleyip, hafif kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Dilediğiniz şekildeki kalıpları önce ıslatıp sonra içlerine helvayı bastırarak yerleştirin. Kalıpları servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kuruyemiş ya da meyvelerle süsleyip servis yapın.