Antepfıstıklı un helvası

2 su bardağı süt
1 su bardağı tozşeker
1 çay bardağı toz antepfıstığı
125 gram tereyağı
Bir buçuk su bardağı un
Süt, tozşeker ve toz antepfıstığını tencereye alıp, tozşeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak un pembeleşene dek kavurun. Üzerine sütlü karışımı ekleyip, hafif kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Dilediğiniz şekildeki kalıpları önce ıslatıp sonra içlerine helvayı bastırarak yerleştirin. Kalıpları servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kuruyemiş ya da meyvelerle süsleyip servis yapın.