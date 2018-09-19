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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Ayva Tatlısı

Ayva Tatlısı

Ayva Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet ayva

1 adet küçük boy elma

7 çorba kaşığı toz şeker

5 adet tane karanfil

2 adet çubuk tarçın





SERVİS İÇİN: Kaymak


YAPILIŞI

Ayvaların 3 tanesini soyup ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarıp daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Ayvaların ortasındaki sert çekirdek yataklarını temizleyin ve kararmasın diye su dolu bir kaba koyun. Toz şekeri çukur bir tabağa alıp sudan çıkardığınız ayvaları şekere bulayın. 1 adet elma ve kalan 1 adet ayvayı rendeleyip kalan toz şekerle karıştırın. Ayvaların ortasındaki boş kısma doldurun. Bu şekilde fırın poşetine yerleştirin. Yanına ayva çekirdekleri, karanfil ve çubuk tarçın ekleyin. Fırın poşetinin ağzını bağlayın ve tepsiye yerleştirin. Bıçak yardımıyla üzerilerine delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp soğutun ve kaymakla birlikte servis yapın.
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