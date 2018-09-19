Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayvaların 3 tanesini soyup ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarıp daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Ayvaların ortasındaki sert çekirdek yataklarını temizleyin ve kararmasın diye su dolu bir kaba koyun. Toz şekeri çukur bir tabağa alıp sudan çıkardığınız ayvaları şekere bulayın. 1 adet elma ve kalan 1 adet ayvayı rendeleyip kalan toz şekerle karıştırın. Ayvaların ortasındaki boş kısma doldurun. Bu şekilde fırın poşetine yerleştirin. Yanına ayva çekirdekleri, karanfil ve çubuk tarçın ekleyin. Fırın poşetinin ağzını bağlayın ve tepsiye yerleştirin. Bıçak yardımıyla üzerilerine delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp soğutun ve kaymakla birlikte servis yapın.