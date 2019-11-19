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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Bademli gül tatlısı

Bademli gül tatlısı

Sofrasında değişiklik sevenler bu tarifi denemekten oldukça memnun olacak. Gösterişli sunumu ve çay saatinizi tatlandıracak tarifiyle Bademli Gül Tatlısı tarifi...
Bademli gül tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:



2 adet yumurta



1 çay bardağı yoğurt



1 çay bardağı süt



Yarım çay bardağı sıvıyağ



Yarım paket instant maya



2 çorba kaşığı sirke



2 adet kesmeşeker



1 paket vanilya



Aldığı kadar un



Harç için:



2 çorba kaşığı kıyılmış badem



2 çorba kaşığı tozşeker



1 çay kaşığı tarçın



Yarım çay kaşığı toz karanfil



Sürmek için:



1 adet yumurtanın akı



Kızartmak için: Sıvıyağ



Şerbeti için:



3'er su bardağı tozşeker ve su



4-5 damla limon suyu


YAPILIŞI

Şerbet için tozşeker ve suyu, tozşeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp limon suyu ekleyin ve soğumaya bırakın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Yavaş yavaş un ilave edip, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Çok ince olmayacak şekilde açıp, çiçek şeklinde kalıp yardımıyla yuvarlaklar kesin. Harç malzemesini karıştırın. Kestiğiniz hamurların yarısının ortalarına, 1'er tatlı kaşığı koyun. Kenarlarına yumurta akı sürüp, üzerlerine kenara ayırdığınız hamurlardan 1'er parça kapatın. Açılmaması için kenarlarını elinizde sabitleyin. Kızgın sıvıyağda kızartıp, soğuk şerbete atın. Arzuya göre file bademle süsleyip servis yapın.

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