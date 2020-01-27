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Balkabaklı ebruli tatlı

Tam bir vitamin deposu olan balkabağını bir de bu tatlı tarifiyle deneyin! İşte leziz mi leziz balkabaklı ebruli tatlı tarifi...
Balkabaklı ebruli tatlı
  • 8 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg temizlenmiş balkabağı



Bir buçuk su bardağı su



6 çorba kaşığı tozşeker



Yarım tatlı kaşığı zencefil



6 çorba kaşığı irmik



Tabanı için:



1 paket küçük boy kakaolu pötibör bisküvi



1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı



1 çorba kaşığı tepeleme kakao



1 çay bardağı süt



Sos için:



3 çay bardağı süt



1 çorba kaşığı tozşeker



1 paket kakao (50 gram)



1 paket vanilya



1 çorba kaşığı buğday nişastası


YAPILIŞI

BALKABAĞINI küp doğrayıp tencereye alın. Üzerine su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, ocağa oturtun. Tozşeker ilave edip karıştırın. Zencefil ve irmik ilave edip, koyu kıvam alana dek pişirin. Tabanı için blenderden geçirilmiş bisküvi, tereyağı, kakao ve sütü iyice karıştırıp hamur elde edin. Sos için sütü tencereye alıp tozşeker ilave edin. Tozşeker eriyince sürekli karıştırarak kakao, vanilya ve nişastayı ekleyin. Hafif kıvam alana dek pişirin. Tabanı geniş bir dikdörtgen cam kaba bastırarak yayın. Üzerine balkabaklı harcın yarısını yerleştirin. Üzerine sosun yarısını gelişigüzel gezdirin. Kalan balkabaklı harcı yayıp, sosu gezdirin. Çatal yardımıyla sosa şekil verin. Bir gece buzdolabında dinlendirip, soğuk olarak servis yapın.

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