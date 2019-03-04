Bayat Ekmekli Künefe

Ekmeği ince dilimler halinde kesin. Yarısını yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Her dilim üzerine bir parça tuzsuz beyaz peynir veya dil peyniri yerleştirin. Kalan ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın. Tereyağını kızdırıp ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ekmekler kızarana kadar pişirin. Tozşeker, su, limon suyu ve limon kabuğunu kaynatarak koyu kıvamlı bir şerbet elde edin. Fırından çıkardığınız ekmeklerin üzerine şerbeti döküp, çekmesini bekleyin. Künefeleri servis tabağına alın. Antepfıstığı ve kaymakla süsleyip servis yapın.