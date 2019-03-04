DETAYLI ARA
Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Bayat Ekmekli Künefe

Bayat Ekmekli Künefe

Bayat Ekmekli Künefe
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün bayat baget ekmek



250 gram tuzsuz beyaz peynir veya 1 paket dil peyniri



100 gram tereyağı



Şerbet için:



2 su bardağı tozşeker



Bir buçuk su bardağı su



1-2 damla limon suyu



1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu



Süslemek için:



Antepfıstığı, kaymak


YAPILIŞI

Ekmeği ince dilimler halinde kesin. Yarısını yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Her dilim üzerine bir parça tuzsuz beyaz peynir veya dil peyniri yerleştirin. Kalan ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın. Tereyağını kızdırıp ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ekmekler kızarana kadar pişirin. Tozşeker, su, limon suyu ve limon kabuğunu kaynatarak koyu kıvamlı bir şerbet elde edin. Fırından çıkardığınız ekmeklerin üzerine şerbeti döküp, çekmesini bekleyin. Künefeleri servis tabağına alın. Antepfıstığı ve kaymakla süsleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Revani
Revani
Kadayıf dolması
Kadayıf dolması
Yaz Tatlısı
Yaz Tatlısı
Kayısılı Revani
Kayısılı Revani
Fıstıklı Kadayıf Sarma
Fıstıklı Kadayıf Sarma
Ayva Tatlısı
Ayva Tatlısı
Labneli Balkabaklı Baklava
Labneli Balkabaklı Baklava
Taş Kadayıf
Taş Kadayıf

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN