Bayat Ekmekli Künefe

1 adet bütün bayat baget ekmek
250 gram tuzsuz beyaz peynir veya 1 paket dil peyniri
100 gram tereyağı
Şerbet için:
2 su bardağı tozşeker
Bir buçuk su bardağı su
1-2 damla limon suyu
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Süslemek için:
Antepfıstığı, kaymak
Ekmeği ince dilimler halinde kesin. Yarısını yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. Her dilim üzerine bir parça tuzsuz beyaz peynir veya dil peyniri yerleştirin. Kalan ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın. Tereyağını kızdırıp ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ekmekler kızarana kadar pişirin. Tozşeker, su, limon suyu ve limon kabuğunu kaynatarak koyu kıvamlı bir şerbet elde edin. Fırından çıkardığınız ekmeklerin üzerine şerbeti döküp, çekmesini bekleyin. Künefeleri servis tabağına alın. Antepfıstığı ve kaymakla süsleyip servis yapın.