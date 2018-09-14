Burma Baklava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için bal ve suyu iyice çırpıp, buzdolabında dinlendirin. Hamur için un dışında kalan tüm malzemeyi çırpın. Orta sertlikte bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin ve yoğurun. Hamurdan elma büyüklüğünde bezeler koparıp, unlu zeminde merdane yardımıyla açın. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp, üzerine ceviz serpin. Sonra ortadan ikiye kesip, yarım yufkayı oklavaya sarın. Oklavanın iki ucundan ellerinizle tutup ortaya doğru büzün ve oklavadan çıkarın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine sade yağ ve eritilmiş kuyruk yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika, kızarana dek pişirin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekene dek dinlendirip servis yapın.