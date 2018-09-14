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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Burma Baklava

Burma Baklava

Burma Baklava
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

1 çay bardağı sade yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

1 çay kaşığı tuz



İÇİNE: 1/2 kg ceviz veya antepfıstığı

ÜZERI İÇİN: 250 gram sade yağ

50 gram kuyruk yağı



ŞERBET İÇİN:

1 su bardağı bal

1 su bardağı su



YAPILIŞI

Şerbet için bal ve suyu iyice çırpıp, buzdolabında dinlendirin. Hamur için un dışında kalan tüm malzemeyi çırpın. Orta sertlikte bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin ve yoğurun. Hamurdan elma büyüklüğünde bezeler koparıp, unlu zeminde merdane yardımıyla açın. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp, üzerine ceviz serpin. Sonra ortadan ikiye kesip, yarım yufkayı oklavaya sarın. Oklavanın iki ucundan ellerinizle tutup ortaya doğru büzün ve oklavadan çıkarın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine sade yağ ve eritilmiş kuyruk yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika, kızarana dek pişirin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekene dek dinlendirip servis yapın.
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