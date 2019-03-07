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Çikolatalı un helvası

Çikolatalı un helvası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



250 gram tereyağı



500 gram un



Yarım su bardağı tozşeker



3 su bardağı süt


YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını bir tencereye alın ve eritin. Üzerinde oluşan beyaz köpükleri alın. Unu azar azar ilave ederken bir yandan da tahta bir kaşıkla karıştırın. Unun tamamını ekledikten sonra kokusu gidip koyu bir kıvam alana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Tozşeker ve benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin. Tozşeker eriyip tüm malzeme özleşene kadar kavurmaya devam edin. En son ılık sütü katın ve göz göz olunca tencereyi ocaktan alıp, kapağını kapatın. Bu şekilde ara sıra karıştırarak 15 dakika bekletin. Şekil verip servis tabağına alın. Sıcak veya ılık servis yapın.

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