Ekmek Kadayıfı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
EKMEK KISMI İÇİN:
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 çorba kaşığı toz şeker
20 gram yaşmaya
150 ml süt
2 adet yumurta
300 gram un
2 çay kaşığı tuz
ŞERBETI İÇİN:
1 kg toz şeker
1 litre su
1/2 limon
SERVİS İÇİN: Kaymak
YAPILIŞI
Ekmek kısmı için tüm malzemeyi iyice yoğurup bir hamur elde edin. Orta boy fırın tepsisini yağlayıp, hamuru yerleştirin ve üzerini mutfak havlusu ile örtüp, oda sıcaklığında, hamur iki misli kabarana dek yaklaşık 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Şerbet için toz şekerin 200 gramını tavaya alın ve karamel olana dek orta ateşte pişirin. Karamel, su ve kalan toz şekeri tencereye alıp, hafif kıvam alana dek ara sıra karıştırarak şerbeti hazırlayın. Limonun suyu ve limonu tencereye ilave edip 3 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın.Ekmeği, kendinden üç kat daha büyük bir tepsiye alın. Ocağa oturtup, üzerine sıcak şerbeti azar azar gezdirin. Kısık ateşte ekmek şerbeti çekene dek pişirin. Şerbeti çektiğinde ocaktan alın. Arzunuza göre dilimleyerek kaymakla birlikte servis yapın.