Hurmalı Fıstıklı Kadayıf

Kadayıfı küçük parçalara ayırıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin ve soğutun. Bal ve fıstık ezmesini iyice karıştırıp benmari usulü veya mikrodalga fırında eritin. Hurmaların çekirdeklerini ayıklayıp, küçük parçalar haline gelene dek mutfak robotunda çekin. Geniş bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi-bal karışımı, hindistancevizi, fındık ve tuz ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru pişirme kağıdının üzerine alın ve sararak rulo haline getirin. Daha sonra pişirme kağıdına kadayıf kıtırlarını döküp rulo halindeki hurmalı hamurun her tarafını bulayın. Tekrar pişirme kağıdına sararak 2-3 saat bekletin ve halka şeklinde dilimleyerek servis edin.