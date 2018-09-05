İncir Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncirleri 3-4 kez soğuk sudan geçirip süzgece alın. Suyu süzülünce sap kısımlarını kesin. Su ve toz şekeri bir tencereye alıp orta ateşte yanan ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca incirleri ilave edip, bir taşım kaynatın. Limon suyu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Yiyeceğiniz kadarının kenara alıp, kalanını sıcakken kavanozlara alın ve ağzını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirip soğuyana dek dinlendirin. Soğuyunca güneş almayan bir yerde yaklaşık 1 ay saklayabilirsiniz.