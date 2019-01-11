Kadayıf dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için su ve tozşekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Tozşeker eriyene kadar kaynatıp, limon suyu ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle açın. 1 avuç kadayıfı dikdörtgen şeklinde tezgaha yayın. Kısa kenarına enlemesine 1 çorba kaşığı ceviz içi ekleyip kenarlarını ortaya doğru katlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın. Bir tencerede bol yağ kızdırın. Yumurtaları köpürene kadar çırpın. Sardığınız kadayıfları yumurtaya bulayın. Elinizle iyice sıkarak sıkıştırın ve saçaklarını koparın. Hiç bekletmeden kızgın yağa atıp kızartın. Her tarafı iyice kızardıktan sonra tavadan alıp soğuyan şerbetin içine atın. 2-3 dakika beklettikten sonra ılık veya sıcak servis yapın.